Двое пенсионеров пропали в Свердловской области (ФОТО)

61-летний житель Нижнего Тагила Прокопьев Виктор Геннадьевич 2 августа вышел из дома и до сих пор не вернулся. Особые приметы: рост 172 сантиметра, телосложение худощавое, глаза серые, чёрные короткие волосы. Был одет в голубую ветровку, чёрные брюки и резиновые сапоги, в руках была корзинка. Мужчина нуждается в медицинской помощи, передаёт «Наша газета».
Фото: Наша газета
4 июня 52-летняя жительница Тавды Марина Николаевна Шмидт ушла в гости к знакомой. Несмотря на то, что знакомая проживала по соседству, после того, как пенсионерка вышла из гостей её больше никто не видел. Особые приметы: рост 155 сантиметров, телосложение худощавое, тёмные волосы. Была одета в трико чёрного цвета с белыми лампасами и светлую куртку.
Сведения о Прокопьеве Викторе Геннадьевиче можно сообщить по телефонам 8 (982) 71-01-20, 8 (900) 203-66-62, 112.
Любую информацию о местонахождении Шмидт Марины Николаевны сообщать по телефонам: (34360)5-29-61, 8-952-741-25-29.