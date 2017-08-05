Двое пенсионеров пропали в Свердловской области (ФОТО)

61-летний житель Нижнего Тагила Прокопьев Виктор Геннадьевич 2 августа вышел из дома и до сих пор не вернулся. Особые приметы: рост 172 сантиметра, телосложение худощавое, глаза серые, чёрные короткие волосы. Был одет в голубую ветровку, чёрные брюки и резиновые сапоги, в руках была корзинка. Мужчина нуждается в медицинской помощи, передаёт «Наша газета».

Фото: Наша газета



4 июня 52-летняя жительница Тавды Марина Николаевна Шмидт ушла в гости к знакомой. Несмотря на то, что знакомая проживала по соседству, после того, как пенсионерка вышла из гостей её больше никто не видел. Особые приметы: рост 155 сантиметров, телосложение худощавое, тёмные волосы. Была одета в трико чёрного цвета с белыми лампасами и светлую куртку.





Фото: Наша газета