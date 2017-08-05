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Новости Нижнего Тагила

Двое пенсионеров пропали в Свердловской области (ФОТО)

5 августа 2017, 09:00Добавить новость
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Двух пенсионеров разыскивают на территории Свердловской области. 52-летняя женщина пропала 4 июня, 61-летний мужчина исчез 2 августа.

61-летний житель Нижнего Тагила Прокопьев Виктор Геннадьевич 2 августа вышел из дома и до сих пор не вернулся. Особые приметы: рост 172 сантиметра, телосложение худощавое, глаза серые, чёрные короткие волосы. Был одет в голубую ветровку, чёрные брюки и резиновые сапоги, в руках была корзинка. Мужчина нуждается в медицинской помощи, передаёт «Наша газета».

 

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Фото: Наша газета


4 июня 52-летняя жительница Тавды Марина Николаевна Шмидт ушла в гости к знакомой. Несмотря на то, что знакомая проживала по соседству, после того, как пенсионерка вышла из гостей её больше никто не видел. Особые приметы: рост 155 сантиметров, телосложение худощавое, тёмные волосы. Была одета в трико чёрного цвета с белыми лампасами и светлую куртку.

город,Нижний Тагил,пенсионеры,полиция,розыск,Свердловская область,пропавшие без вести,поиск
Фото: Наша газета
 

Сведения о Прокопьеве Викторе Геннадьевиче можно сообщить по телефонам 8 (982) 71-01-20, 8 (900) 203-66-62, 112.

Любую информацию о местонахождении Шмидт Марины Николаевны сообщать по телефонам: (34360)5-29-61, 8-952-741-25-29.

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