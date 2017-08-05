Гей из Омска получил 30 000 рублей компенсации за отказ взять его на работу

Житель Омска Эдуард Мыра пришёл устраиваться продавцом-консультантом в магазин спортивного питания. Владелец магазина, проводивший собеседование, заинтересовался внешностью 25-летнего мужчины и посчитал, что соискатель похож на гея. Потому в трудоустройстве было отказано.



Эдуард обратился с иском в суд. Он потребовал, чтобы отказ в трудоустройстве признали незаконным, а хозяин магазина выплатил компенсацию в размере 50 тысяч рублей за причинённый моральный вред. 4 августа Первомайский районный суд Омска частично удовлетворил исковые требования.



В соответствии с решением суда, владелец магазина должен выплатить 30 000 рублей моральной компенсации, а отказ в трудоустройстве признан не соответствующим законодательству.



Как сообщает Газета.ru, Эдуард Мыра не скрывает сексуальной ориентации и открыто признаёт себя геем. По его мнению, данный факт не должен препятствовать трудоустройству.



Адвокат, представлявший интересы Эдуарда, сказал, что решение суда по данному делу является первым случаем в России, когда удалось доказать факт дискриминации.