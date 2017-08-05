| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Лада Гранта будет разыграна на избирательных участках в Нижнем Тагиле

5 августа 2017, 11:40Добавить новость
авто,легковые авто,Нижний Тагил,Свердловская область,розыгрыш,призы,выборы

В преддверии выборов запланирован розыгрыш ценных призов в городах Свердловской области. 10 сентября определятся 130 счастливых обладателей автомобиля Лада Гранта. 

В Свердловской области обозначен список городов, в которых в день выборов губернатора будет проходить розыгрыш ценных призов. В этот перечень попал и Нижний Тагил. Мероприятие было задумано для того, чтобы увеличить процент явки жителей этих городов на выборы. Глава избирательной комиссии Валерий Чайников рассчитывает, что на избирательных участках появится не менее 42% населения области. Места, где будут проходить розыгрыши, по традиции совпадут с избирательными участками.

 

Как сообщает интернет-газета Znak, мероприятия будут проходить весь август и сентябрь вплоть до выборов. 10 сентября произойдет масштабный розыгрыш, в котором определятся победители. Предполагается, что будет разыграно 10 квартир, 130 автомобилей Лада Гранта и другие ценные подарки. Окончательный перечень призов пока не установлен: ведутся переговоры со спонсорами.

 

;
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Две иномарки столкнулись лоб в лоб под Нижним Тагилом (ФОТО)
вчера, 20:55
0 0
35 нарушений со стороны пешеходов и водителей выявлено в ходе рейда «Пешеход, пешеходный переход» в Нижнем Тагиле
20 июля, 20:25
0 0
Явку свердловчан на выборы губернатора увеличат с помощью лотереи
20 июля, 07:30
2 1
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 390
Подписаться на новости