Лада Гранта будет разыграна на избирательных участках в Нижнем Тагиле

В преддверии выборов запланирован розыгрыш ценных призов в городах Свердловской области. 10 сентября определятся 130 счастливых обладателей автомобиля Лада Гранта.

В Свердловской области обозначен список городов, в которых в день выборов губернатора будет проходить розыгрыш ценных призов. В этот перечень попал и Нижний Тагил. Мероприятие было задумано для того, чтобы увеличить процент явки жителей этих городов на выборы. Глава избирательной комиссии Валерий Чайников рассчитывает, что на избирательных участках появится не менее 42% населения области. Места, где будут проходить розыгрыши, по традиции совпадут с избирательными участками.

Как сообщает интернет-газета Znak, мероприятия будут проходить весь август и сентябрь вплоть до выборов. 10 сентября произойдет масштабный розыгрыш, в котором определятся победители. Предполагается, что будет разыграно 10 квартир, 130 автомобилей Лада Гранта и другие ценные подарки. Окончательный перечень призов пока не установлен: ведутся переговоры со спонсорами.