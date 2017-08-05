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Осуждённую сотрудницу полиции разлучили с новорожденным ребёнком и вернули в СИЗО в Екатеринбурге

5 августа 2017, 11:35Добавить новость
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Бывший следователь отдела полиции города Ревда Лилия Хорошавина, которая является фигурантом уголовного дела адвоката Эльнары Салмановой, родила ребёнка. Сразу после родов мать разлучили с новорождённым малышом и отправили в СИЗО №5 г. Екатеринбурга.

Лилия Хорошавина была беременной во время следствия и судебного разбирательства. После родов ребёнка оставили в родильном доме, а мать вернули в следственный изолятор №5 в Екатеринбурге. По утверждению адвоката осужденной, подобное решение может нанести вред как ребёнку, так и матери.

Представители ФСИН считают, что подсудимая специально не оставила ребёнка в СИЗО, чтобы добиться освобождения.

 

Она могла оставить ребенка в изоляторе - там прекрасные условия, есть специальная детская комната, камера с улучшенными условиями проживания. Она ведь не первая, кто родил, находясь в СИЗО, -- сообщил руководитель пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

 

Как передаёт Ura.ru, приговор относительно Лилии Хорошавиной не вступил в законную силу, потому с точки зрения законодательства она считается невиновной. До приговора Хорошавина содержалась под домашним арестом, в момент вынесения меру пресечения изменили на содержание в СИЗО. Сторона защиты считает, что изменив меру пресечения на арест и разлучив мать с ребёнком, суд идёт на прямое нарушение закона.

 

Мы не раз заявляли ходатайство об изменении меры пресечения, так как обстоятельства меняются, но все наши ходатайства не рассматриваются. Хотя, согласно статье 120 уголовно-процессуального кодекса, ходатайство может быть заявлено на любой стадии, а в статье 121 предусмотрен срок его рассмотрения - незамедлительно! Может, у судей есть какой-то другой УПК, о котором мы, адвокаты, не знаем? -- рассказала адвокат Нина Люберцова.

 

Судьба Лилии Хорошавиной решится 11 августа. На этот день назначено заседание апелляционной инстанции. Ребёнка из роддома забрал отец, в данный момент он находится с ним.

Напомним, что суд приговорил Лилию Хорошавину к 3,5 годам заключения в колонии общего режима.

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