Осуждённую сотрудницу полиции разлучили с новорожденным ребёнком и вернули в СИЗО в Екатеринбурге

Лилия Хорошавина была беременной во время следствия и судебного разбирательства. После родов ребёнка оставили в родильном доме, а мать вернули в следственный изолятор №5 в Екатеринбурге. По утверждению адвоката осужденной, подобное решение может нанести вред как ребёнку, так и матери.



Представители ФСИН считают, что подсудимая специально не оставила ребёнка в СИЗО, чтобы добиться освобождения.

Она могла оставить ребенка в изоляторе - там прекрасные условия, есть специальная детская комната, камера с улучшенными условиями проживания. Она ведь не первая, кто родил, находясь в СИЗО, -- сообщил руководитель пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

Как передаёт Ura.ru, приговор относительно Лилии Хорошавиной не вступил в законную силу, потому с точки зрения законодательства она считается невиновной. До приговора Хорошавина содержалась под домашним арестом, в момент вынесения меру пресечения изменили на содержание в СИЗО. Сторона защиты считает, что изменив меру пресечения на арест и разлучив мать с ребёнком, суд идёт на прямое нарушение закона.

Мы не раз заявляли ходатайство об изменении меры пресечения, так как обстоятельства меняются, но все наши ходатайства не рассматриваются. Хотя, согласно статье 120 уголовно-процессуального кодекса, ходатайство может быть заявлено на любой стадии, а в статье 121 предусмотрен срок его рассмотрения - незамедлительно! Может, у судей есть какой-то другой УПК, о котором мы, адвокаты, не знаем? -- рассказала адвокат Нина Люберцова.

Судьба Лилии Хорошавиной решится 11 августа. На этот день назначено заседание апелляционной инстанции. Ребёнка из роддома забрал отец, в данный момент он находится с ним.



Напомним, что суд приговорил Лилию Хорошавину к 3,5 годам заключения в колонии общего режима.