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Новости Нижнего Тагила

Современный образовательный лагерь «Золотое сечение» открыт в Екатеринбурге (ФОТО)

5 августа 2017, 12:25Добавить новость
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Для детей Свердловской области открыт современный образовательный центр, в котором смогут обучаться одаренные ребята. Дан старт первой смене: в августе в лагере побывает 196 человек.

В Екатеринбурге открыт новый лагерь для одаренных детей «Золотое сечение». За основу взята модель сочинского «Сириуса». Предполагается, что центр будет работать круглый год – в нем будут заняты около 200 школьников. Сейчас ребятам открыто 4 направления для развития: народные промыслы, культура, наука и спорт.

 

Занятия по всем направлениям будут проводиться на специальных площадках, оборудованных всей необходимой инфраструктурой. Юные хоккеисты будут тренироваться на льду «Дацюк арены», а научными исследованиями ребята будут заниматься на территории технопарка «Университетский». Образовательный центр будет регулярно проводить разнообразные мастер-классы от ученых, спортсменов и общественных деятелей.

 

Как сообщают Аргументы и Факты, в лагере уже обучается первая смена школьников. В августе в «Золотом сечении» будут заниматься 196 человек.

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Фото: «Аиф-Урал»

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