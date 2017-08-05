Вандалы облили белой краской скульптуру «Велосипед Артамонова» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле снова испортили скульптуру. На этот раз под удар попал «Велосипед Артамонова», который появился недавно на «Зеленом бульваре». Вандалы облили скульптуру белой краской. Напомним, это не первая подобная выходка тагильских хулиганов – недавно была испорчена фигура слона у Нижнетагильского цирка. Нарушителей не останавливают ни патрули полиции, ни камеры «Безопасного города».

Как рассказал Тагильский рабочий, «Велосипед Артамонова» появился в Нижнем Тагиле в 2015 году – его разработал невьянский скульптор Валерий Баталов, который вдохновился историей об изобретателе первого двухколесного велосипеда. Крепостной Ефим Артамонов изобрел велосипед в 1801 году и отправился на нем в Санкт-Петербург.





Фото: «Тагильский рабочий»