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Новости Нижнего Тагила

250 тысяч бутылок водки изъяты на подпольном заводе под Екатеринбургом (ФОТО)

5 сентября 2017, 23:05Добавить новость
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Сотрудники полиции и Росгвардии провели спецоперацию по выявлению подпольного завода по производству алкоголя в Берёзовском.

5 сентября правоохранительные органы при поддержке бойцов Росгвардии ликвидировали деятельность подпольного завода по производству алкоголя в Берёзовском. Цех был обнаружен под посёлком Лосиный.

Сотрудники полиции изъяли 50 тонн этилового спирта, более 250 тысяч бутылок водки и коньяка. Изъятая продукция имеет явные признаки подделки, сообщает «Правда УРФО». Общая стоимость контрафактной продукции составляет 45 млн рублей.

Вместе с сырьем и готовой продукцией в цехе обнаружили оборудование для розлива, этикетки и закупорку для бутылок. Вся обнаруженная продукция изъята, оборудование и рабочие завода арестованы.


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Фото: «Правда УРФО»
 
 
 
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