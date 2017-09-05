250 тысяч бутылок водки изъяты на подпольном заводе под Екатеринбургом (ФОТО)

5 сентября правоохранительные органы при поддержке бойцов Росгвардии ликвидировали деятельность подпольного завода по производству алкоголя в Берёзовском. Цех был обнаружен под посёлком Лосиный.



Сотрудники полиции изъяли 50 тонн этилового спирта, более 250 тысяч бутылок водки и коньяка. Изъятая продукция имеет явные признаки подделки, сообщает «Правда УРФО». Общая стоимость контрафактной продукции составляет 45 млн рублей.



Вместе с сырьем и готовой продукцией в цехе обнаружили оборудование для розлива, этикетки и закупорку для бутылок. Вся обнаруженная продукция изъята, оборудование и рабочие завода арестованы.

Фото: «Правда УРФО»