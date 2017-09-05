Свердловчане два месяца будут отмечать юбилей Росселя

О проведении цикла мероприятий объявили в руководстве правительства региона, передаёт Областная газета.





Конференция, добавим, была включена в программу Четвертого Всероссийского форума по экономике Свердловской области.





7 сентября, в музейном центре Дом Поклевских-Козел состоится открытие выставки под названием «Эдуард Россель. Первый губернатор». На экспозиции будут представлены около 2 тысяч экспонатов, подаренные музею экс-главой региона. Вещи были некогда вручены Эдуарду Эргартовичу от учреждений и делегаций.