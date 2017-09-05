| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Свердловчане два месяца будут отмечать юбилей Росселя

5 сентября 2017, 09:30Добавить новость
Екатеринбург,музей,праздник,Россия,Свердловская область,Россель,Правительство
В течение двух месяцев в Свердловской области будет проводиться ряд мероприятий, посвященных 80-летию Эдуарда Росселя. 3 октября, к примеру, пройдет конференция «Росселевские чтения».

О проведении цикла мероприятий объявили в руководстве правительства региона, передаёт Областная газета.

Конференция, добавим, была включена в программу Четвертого Всероссийского форума по экономике Свердловской области.

7 сентября, в музейном центре Дом Поклевских-Козел состоится открытие выставки под названием «Эдуард Россель. Первый губернатор». На экспозиции будут представлены около 2 тысяч экспонатов, подаренные музею экс-главой региона. Вещи были некогда вручены Эдуарду Эргартовичу от учреждений и делегаций.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Марш гражданских активистов и построение патриотических клубов прошли в День России в Екатеринбурге
13 июня, 07:15
0 0
Мультимедийный парк «Россия - моя история» открылся в Екатеринбурге (ФОТО)
вчера, 10:30
1 0
Обманутые дольщики в Свердловской области добились продолжения строительства
22 августа, 07:00
4 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 103
Подписаться на новости