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Автомобильный Нижний Тагил

Дети-сироты смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

5 сентября 2017, 06:05Добавить новость
Дополнительные правила проезда для детей-сирот утвердило Правительство Российской Федерации. Теперь они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте и поездах дальнего следования.

4 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил дополнительные правила проезда детей-сирот в общественном транспорте и поездах дальнего следования. Теперь дети-сироты смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Также они могут воспользоваться бесплатным проездом к месту жительства и назад к месту учебы поездами дальнего следования любой категории в плацкартных вагонах. Бесплатными станут билеты на самолёты эконом-класса, морской и водный транспорт, автобусы городского, пригородного и междугороднего сообщении.


Правда, воспользоваться предоставленными льготами смогут далеко не все дети-сироты. Право на бесплатный проезд на указанных выше видах транспорта получат только учащиеся на бюджетной основе по очной форме. Оплачивать проезд для детей-сирот обязано образовательное учреждение на весь срок обучения, до достижения учащимся возраста 23 лет, передаёт Ura.ru.

 

 

 
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