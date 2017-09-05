Дети-сироты смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

4 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил дополнительные правила проезда детей-сирот в общественном транспорте и поездах дальнего следования. Теперь дети-сироты смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.



Также они могут воспользоваться бесплатным проездом к месту жительства и назад к месту учебы поездами дальнего следования любой категории в плацкартных вагонах. Бесплатными станут билеты на самолёты эконом-класса, морской и водный транспорт, автобусы городского, пригородного и междугороднего сообщении.



Правда, воспользоваться предоставленными льготами смогут далеко не все дети-сироты. Право на бесплатный проезд на указанных выше видах транспорта получат только учащиеся на бюджетной основе по очной форме. Оплачивать проезд для детей-сирот обязано образовательное учреждение на весь срок обучения, до достижения учащимся возраста 23 лет, передаёт Ura.ru.