Эдуард Россель остался доволен визитом в Нижний Тагил (ФОТО)

5 сентября Эдуард Эргартович Россель приехал в Нижний Тагил с рабочим визитом. Представитель Федерального собрания Российской Федерации оценил изменения, которые произошли с городом за последнее время, встретился с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым и трудовыми коллективами НТМК и УВЗ.



Эдуард Россель посетил строительную площадку стадиона между школами №50 и №33, строительство Нижнетагильского цирка. Сдача школьного стадиона запланирована на конец сентября, в цирке подходят к завершению отделочные работы, налаживается освещение, производится укладка манежной площадки.

По итогам визита Эдуард Эргартович дал высокую положительную оценку тем изменениям, которые произошли за последнее время в Нижнем Тагиле, передаёт пресс-служба Администрации города.