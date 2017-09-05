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Новости Нижнего Тагила

Эдуард Россель остался доволен визитом в Нижний Тагил (ФОТО)

5 сентября 2017, 22:05Добавить новость
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Представитель Федерального собрания Российской Федерации Эдуард Россель посетил Нижний Тагил. В рамках визита прошла встреча с главой города и трудовыми коллективами НТМК и УВЗ.

5 сентября Эдуард Эргартович Россель приехал в Нижний Тагил с рабочим визитом. Представитель Федерального собрания Российской Федерации оценил изменения, которые произошли с городом за последнее время, встретился с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым и трудовыми коллективами НТМК и УВЗ.

Эдуард Россель посетил строительную площадку стадиона между школами №50 и №33, строительство Нижнетагильского цирка. Сдача школьного стадиона запланирована на конец сентября, в цирке подходят к завершению отделочные работы, налаживается освещение, производится укладка манежной площадки.

По итогам визита Эдуард Эргартович дал высокую положительную оценку тем изменениям, которые произошли за последнее время в Нижнем Тагиле, передаёт пресс-служба Администрации города.

 

Имея возможность сравнивать с другими городами, я могу сказать, что Нижний Тагил – это современный европейский город, куда хочется вернуться. Сегодня мы побывали на строящемся стадионе и в цирке. Отмечу, что это красивые современные объекты, которые станут украшением Нижнего Тагила., -- сказал Россель.

 


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