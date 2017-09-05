Пенсионер поставил поклонный крест в лесу Нижнего Тагила за спасение 50 лет назад (ФОТО)

Жительница Нижнего Тагила обнаружила крест в Валегином бору. Оказалось, что его туда установил пенсионер в благодарность этому лесу за спасение 50 лет назад.

Кроме надписи «Поклонный крест хранитель всей вселенной» никакой информации на нем не было. Настоятель прихода в честь Воскресения Христова Андрей Брагин узнал сооружение:

Конечно, я знаю этот крест. Я его освящал прошлым летом. Этот крест был установлен пенсионером Михаилом на собственные средства. У него интересная история.

Пенсионер из Нижнего Тагила прокомментировал, как и почему он установил поклонный крест в лесу.

У нас была большая семья из 9 человек. Жили мы на 9 поселке. Жили очень бедно. Отец с матерью с трудом кормили нас. Надо было как-то выживать и отец водил нас в валегинский лес. Мы ели там ягоды, грибы, траву, -- поделился с журналистами TagilCity.ru Михаил.

Семья Михаила переживала голодные послевоенные годы. Но все 9 человек выжили, благодаря в том числе пище, которую они добывали на лесном участке.

Отец говорил нам, что если бы не богатства, которыми нас одарила лесная природа, мы бы не выжили. Никогда не забуду фразу отца, о том, что, если бы мы жили не при коммунистах, то он бы поставил крест в знак благодарности нашему лесу, -- отметил Михаил.

Спустя более 50 лет Михаил, будучи уже пенсионером, решил сам установить крест.







Однако на пути к реализации мечты своего отца мужчина столкнулся с трудностями:





Больше 5 лет я только бумаги собирал, чтобы мне дали в аренду земельный участок в лесу. Пока ждал все бумаги накопил на крест. Потом обратился к нижнетагильскому владыке, чтобы крест освятили. Он отправил к нам священника Андрея Брагина.

Настоятель Воскресенского храма рассказал о значимости поклонного креста:

Любой поклонный крест - это важный знак, которым мы освящаем пространство вокруг. Это важно потому, что в этом месте бывает много отдыхающих людей, и крест напоминает им, что это место присутствия Божия. Так же, как и все прочие. И в этом месте каждый должен оставаться тем, кем он призван быть - Человеком, хозяином этой земли, который заботится об окружающих людях и природе.

Сейчас Михаил является арендатором лесного участка, на котором расположен крест. В дальнейшем пенсионер планирует выкупить это место.

Пока я плачу 50 рублей в год за аренду земли. Но хочу купить этот участок. Этот крест для меня - не только память об отце. Для меня это символ надежды и веры. Я хочу, чтобы каждый житель, который увидит крест, знал, что природа нам дает неоценимые богатства. И нам надо быть с ней добрее: не мусорить, не жечь костры, не рубить деревья, -- рассказал Михаил.



Пенсионер, установивший поклонный крест в Волегином бору, ищет тех, кто после его смерти сможет продолжит платить аренду земли.



