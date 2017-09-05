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Новости Нижнего Тагила

Режиссер «Матильды» после ЧП в Екатеринбурге обвинил Наталью Поклонскую в пособничестве терроризму

5 сентября 2017, 17:30Добавить новость
Алексей Учитель,Поклонская,депутат,терроризм,пожар,кинотеатр,космос,Матильда

Российский режиссер Алексей Учитель прокомментировал ЧП, произошедшее 4 сентября в Екатеринбурге.

В своем комментарии в социальной сети режиссер написал, что под видом религиозной зарождается террористическая организация, не имеющая отношение к православию. Также Учитель обвиняет депутата госдумы Наталью Поклонскую в их поддержке и прикрытии, которая даже не скрывает этого.

 

Помимо этого, режиссер утверждает, что его фильм «Матильда» является лишь поводом заявить о себе.

 

…Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков. Они не скрываются. Мы видим, что они работают не против кино, они работают против российского государства, -- пишет Алексей Учитель.

 

Напомним, мужчина за рулем УАЗ, нагруженном газовыми баллонами, врезался во входную группу кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, после чего поджег автомобиль. После задержания он объяснил свой поступок тем, что пытался препятствовать показу фильма «Матильда».

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