Режиссер «Матильды» после ЧП в Екатеринбурге обвинил Наталью Поклонскую в пособничестве терроризму

Российский режиссер Алексей Учитель прокомментировал ЧП, произошедшее 4 сентября в Екатеринбурге.

В своем комментарии в социальной сети режиссер написал, что под видом религиозной зарождается террористическая организация, не имеющая отношение к православию. Также Учитель обвиняет депутата госдумы Наталью Поклонскую в их поддержке и прикрытии, которая даже не скрывает этого.

Помимо этого, режиссер утверждает, что его фильм «Матильда» является лишь поводом заявить о себе.

…Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков. Они не скрываются. Мы видим, что они работают не против кино, они работают против российского государства, -- пишет Алексей Учитель.

Напомним, мужчина за рулем УАЗ, нагруженном газовыми баллонами, врезался во входную группу кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, после чего поджег автомобиль. После задержания он объяснил свой поступок тем, что пытался препятствовать показу фильма «Матильда».