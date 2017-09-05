Рваные сиденья и грязь в салоне: жители Нижнего Тагила жалуются на маршрутки (ФОТО)

Отсутствие чистоты в салонах и рваные сиденья маршрутных такси в Нижнем Тагиле возмущают пассажиров. Тагильчане высказывают претензии по поводу технического состояния транспорта, состояния салона и поведения водителей на некоторых городских маршрутах.

Жители Нижнего Тагила, ежедневно пользующиеся услугами пассажирского автотранспорта, делятся фотографиями и впечатлениями в группах в сети.

Возмущена до предела. 27.08.2017, около 17 часов села в маршрутную Газель 21 маршрута, № ВК 183, ("Союз-НТ" перевозчик). Сказать, что я была удивлена состоянием этого авто - ничего не сказать! Как можно выпускать на линию такую развалину, ржавчину и рванину? Где механики предприятия? Где доблестные работники ГИБДД? Приношу извинения за плохое качество фото - трясло на булыжнике! Подножка болтается, можно травмироваться. Рваное покрытие пола предполагает запнуться и вывалиться из маршрутки, -- поделилась в группе ЧСНТ пользователь Августа Петрушина.

Фото: группа «Черный список Нижнего Тагила», 31 августа, 2017г.



Жители Нижнего Тагила активно обсуждают тему о состоянии пассажирского автотранспорта. Все чаще в социальных сетях появляются фото рваных сидений в салонах и комментарии к ним.

Мы платим деньги, чтобы нас в таких вот условиях возили. Вроде бы не нравится – не езди. Но выбора то нет. Как техосмотр проходят эти машины? Если указано, что водитель ИП, он и должен следить за надлежащим антуражем своего автомобиля. Ясно, что утром, когда нужно ехать и на остановке толпа, готов запрыгнуть в любую. Ну крайне неприятно себя в ней чувствовать. Ни в одной стране мира нет такого замызганного общественного транспорта. За одну и ту же стоимость едешь и в чистой маршрутке, и вот в такой драной, -- рассуждает тагильчанка Алена.

Фото: группа «Черный список Нижнего Тагила», 4 сентября, 2017г.



Жительница ГГМ поделилась историей об утренней поездке в конце августа. Со слов женщины, водитель маршрутного такси в течение 15 минут стоял на остановке, салон не был заполнен. На вопрос пассажиров о простое водитель ответил, что перед ним от остановки отъехали несколько газелей и ехать сразу вслед за ними невыгодно, так как он лишит себя заработка.

Я могла опоздать на работу. Пенсионерка рядом сказала, что ей на электричку нужно успеть к определенному времени. А водитель парировал – там уже две газели впереди уехали, весь народ соберут. Он не заработает. Мы же все выходим из дома заблаговременно, чтобы успеть доехать до пункта назначения. Трамвай же не стоит, не выжидает толпу. Тем более, дальше по маршруту всегда есть люди на остановках. Пока не заорали на него, с места не тронулся. Номер газели я сфотографировала, У856СН, перевозчик указан на вывеске в салоне – «Союз-НТ», -- поделилась информацией пассажирка Ирина.

Редакция TagilCity.ru попыталась связаться с перевозчиком ООО «Союз-НТ». По указанным в контактных данных телефонам никто не ответил. Запрос об особенностях работы перевозчика, отправленный в организацию 16 августа редакцией TagilCity.ru, пока остался без ответа.

Сотрудник компании-оператора технического осмотра в Нижнем Тагиле в своем комментарии ссылается на государственный стандарт Российской Федерации в отношении услуг пассажирского автотранспорта.