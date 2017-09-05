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Новости Нижнего Тагила

Замдиректора Рефтинского училища осужден за избиение воспитанников

5 сентября 2017, 12:00Добавить новость
уголовное дело,Асбест,суд,приговор,избиение,спецучилище,замдиректора,Рефтинское

В Асбесте суд огласил приговор бывшему заместителю директора Рефтинского спецучилища. Он признан виновным по 6 эпизодам превышения должностных полномочий с применением насилия.

Установлено: с 2014 по 2015 год мужчина, занимая руководящую должность в спецучилище, с целью воспитательного воздействия, применял к учащимся насилие и избивал их.

Так, одному из учащихся мужчина нанес побои разделочной доской и бильярдным кием. Другого воспитанника мужчина душил за шею.

Суд приговорил замдиректора к 3,5 годам лишения свободы.

 
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