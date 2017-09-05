Замдиректора Рефтинского училища осужден за избиение воспитанников

В Асбесте суд огласил приговор бывшему заместителю директора Рефтинского спецучилища. Он признан виновным по 6 эпизодам превышения должностных полномочий с применением насилия.

Установлено: с 2014 по 2015 год мужчина, занимая руководящую должность в спецучилище, с целью воспитательного воздействия, применял к учащимся насилие и избивал их.





Так, одному из учащихся мужчина нанес побои разделочной доской и бильярдным кием. Другого воспитанника мужчина душил за шею.





Суд приговорил замдиректора к 3,5 годам лишения свободы.