Аварийный дом для многодетной семьи в Верхотурье будет отремонтирован по требованию прокуратуры

По обращению многодетной матери прокуратура Верхотурского района провела проверку, в результате которой были выявлены нарушения, допущенные администрацией округа. Состоялся суд, вынесен приговор.

В прокуратуру Верхотурского ГО обратилась многодетная мать. Она заявила, что тот дом, где она проживает с детьми, в 2015 году признан не пригодным для жилья и требует ремонта. Но в течение последующего времени ремонтные работы по дому не были ни назначены, ни проведены.





Семья проживает в доме по договору социального найма, поэтому содержание и обслуживание жилья находятся в ведении местной администрации. Прокуратура провела проверку, которая показала, что местные власти допустили нарушения. Согласно Жилого законодательства, Верхотурский ГО обязан произвести капитальный ремонт за счет бюджетных средств, чего не было сделано.



Прокуратура возбудила дело. Суд вынес постановление: произвести необходимые работы по восстановлению жилого помещения для проживания в течение 3-х месяцев.

В ответ на это администрация Верхотурскоого ГО подала апелляцию в Свердловский областной суд, будучи несогласной с решением суда. Областной суд оставил решение суда 1-й инстанции без изменения, жалобу – без удовлетворения.