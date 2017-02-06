Актёры Молодёжного театра говорят о забастовке и просят встречи с мэром Нижнего Тагила (ФОТО)

В своём письме артисты обвинили директора театра Юлию Журавлёву в нарушении своих прав и самоуправстве. Согласно тексту, в ноябре артисты были лишены значительной доли заработной платы за исполнение ролей в спектаклях, а премии директор выплачивает лишь лояльной ей части коллектива.



Артисты считают, что только градоначальник сможет разрешить эту ситуацию, поэтому просят Сергея Носова встретиться с ними, чтобы лично рассказать ему о своих проблемах. В противном случае они напоминают о своём праве на забастовку и даже называют её точную дату — 14 февраля.

К этому мы шли довольно продолжительное время, может быть даже неоправданно продолжительное. Хотели это сделать перед новогодней компанией, но дети-то ни в чем не виноваты, поэтому мы приняли волевое решение доработать год. Потом потребовалось некоторое время, чтобы всё согласовать, -- рассказал актер и председатель профсоюза актёров театра и кино Дмитрий Татаринов редакции портала TagilCity.ru.

Напомним, конфликт в Молодёжном театре продолжается с 2015 года. В его основе лежит несовпадение взглядов на работу театра между художественным руководителем Владимиром Вейде и директором Юлией Журавлёвой. О том, что происходит в театре, директор Юлия Журавлева рассказывала порталу TagilCity.ru 14 декабря. Сегодня, 6 февраля, Дмитрий Татаринов описал проблемы простых артистов:

Молодые ребята учились, старались, чего-то хотели добиться. А их осадили, чтобы не рыпались, не лезли. Сидите, не высовывайтесь, зачем вам это всё? Будьте марионетками, прислуживайте в крепостном театре. Есть такие, кто начал прислуживать директору. Естественно, им кое-какие блага и роли даются. /.../ Начисления актеров второй категории, приближенных к руководству, составляют около 20-21 тысячи рублей, а у меня 14500, хоть я и актер высшей категории, -- рассказал он.

По словам артистов, за два года руководитель управления культуры ни разу с ними не встретился. Они считают, что мэр города не знает о сложившейся в театре ситуации, поэтому добиваются встречи с ним, чтобы рассказать о конфликте и узнать его мнение. В открытом письме они напоминают о своём праве начать забастовку.

Директор Молодёжного театра Юлия Журавлёва на вопросы журналиста ответила, что лидер профсоюза ничего не сообщал ей о предстоящей забастовке:

Я вам могу официально заявить, что данной информации у меня нет. Профсоюзный лидер Дмитрий Татаринов ко мне не подходил, сроки не обозначал, никакого заявления о том, что будет какая-то забастовка, не было, -- сообщила она журналисту портала TagilCity.ru.

Стоит заметить, что под руководством Юлии Журавлёвой финансовые показатели Молодёжного театра за год выросли в два раза, а во второй половине января в театре прошел уникальный межрегиональный фестиваль студенческих спектаклей. Ранее в театре фестивалей такого масштаба и формата не проводилось.

В администрации Нижнего Тагила отказались комментировать создавшуюся ситуацию.