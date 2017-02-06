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Новости Нижнего Тагила

Как обезопасить себя в интернете расскажут в Центральной библиотеке Нижнего Тагила

6 февраля 2017, 10:00Добавить новость
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В Центральной городской библиотеке пройдет ряд мероприятий для посетителей разных возрастных категорий. Мероприятия ориентированы на повышение безопасности пользователей интернета и соцсетей.

Игровая лекция «Мой безопасный интернет» пройдет для учащихся 3-5 классов. Ребятам расскажут об интересных интернет-ресурсах и объяснят правила безопасного поведения в сети.

Для подростков приготовлена лекция «Безопасность в сети интернет». Молодежи расскажут, как избежать интернет-зависимости, защитить свои персональные данные, как выбрать защиту для компьютера, разъяснят опасность и последствия интернет-троллинга.

«Киберпреступность и как от нее уберечься» будет рассмотрена на встрече студентов с представителями МВД.

«Коммуникация в сети Интернет. Электронная почта» - лекция, подготовленная для пенсионеров, которая поможет пожилым людям постичь азы пользования «всемирной паутиной».

Вход для посетителей мероприятий бесплатный. Интернет-безопасность в наше время - вопрос злободневный. Напомним, что недавно была выявлена группа в соцсети «ВКонтакте», в которой несовершеннолетние делились своими интимными фотографиями.

Со временем проведения мероприятий можно ознакомиться на сайте Центральной городской библиотеки.

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