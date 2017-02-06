Продавщица из Екатеринбурга получила 7 суток ареста за неоплаченные штрафы

Поскольку продажа вещей проходила без надлежащих документов, торговка не раз привлекалась к административной ответственности. Более того, на нее жаловались люди, по каждому заявлению от которых ей был назначен штраф в 5 тысяч рублей.



Лотошница не спешила погашать долги по штрафам, поэтому ей накануне за неоплаченные счета назначили 7 суток ареста, пишет издание Ведомости-Урал. Сейчас она находится в спецприемнике в Екатеринбурге.