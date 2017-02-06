Женщины России стали рожать значительно позднее, что стало причиной ухудшения демографической ситуации

Современные женщины стали рожать значительно позднее, что стало причиной ухудшения демографической ситуации в России, сообщает газета «Известия».

В 44 субъектах РФ число умерших превысило число родившихся. Гендиректор ВЦИМа Валерий Фролов сообщил, что из половины регионов страны (44 из 85) в 9 субъектах смертность в 1,5 раза превысила рождаемость.





Рассуждая на эту тему, Фролов назвал некоторые причины, по которым россияне стали рожать позднее, чем это было в прошлые годы.





Заботясь о карьере и материальном благополучии, женщины откладывают рождение детей на более поздний возраст, так как считают, что дети будут им мешать в профессиональном развитии и повышении материального уровня жизни.





Если в 1990-х годах причиной снижения рождаемости была политическая нестабильность, то сейчас на первый план вышла нестабильность материальная. С прежних времен осталась желаемая модель – иметь в семье 2-х детей, как и раньше. Иметь 3-х детей – более трудо- и материально затратно. 10% россиян считают идеальным – иметь 1 ребенка.





В решении родить ребенка помогают меры социальной и финансовой поддержки, к которым относится ипотека и предоставление материнского капитала.





Данные опроса населения говорят о том, что 53% россиян считают, что наличие ребенка в семье ухудшает материальное положение, 44% - не соглашаются с этим.





Валерий Фролов говорит о том, что современное общество стало относиться к поздним родам лояльнее, не как раньше:



