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Новости Нижнего Тагила

Похолодание придет в Свердловскую область к 8 марта

6 марта 2017, 09:35Добавить новость
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К 8 марта синоптики прогнозируют похолодание в Свердловской области. В Нижнем Тагиле в ночь с 7 на 8 марта температура воздуха опустится до -4…-9 градусов. Местами возможно похолодание до -15. Днем пройдет небольшой снег, ветер северный до 7 м/с.
 
6-7 марта в Нижнем Тагиле столбик термометра остановится на отметке +1…+6 градусов, облачная погода с прояснениями, возможен мокрый снег и гололедица.
 
В целом, отмечает «Областная газета», температура на неделе сохранится теплая относительно климатической нормы.
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