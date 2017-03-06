Похолодание придет в Свердловскую область к 8 марта

К 8 марта синоптики прогнозируют похолодание в Свердловской области. В Нижнем Тагиле в ночь с 7 на 8 марта температура воздуха опустится до -4…-9 градусов. Местами возможно похолодание до -15. Днем пройдет небольшой снег, ветер северный до 7 м/с.
6-7 марта в Нижнем Тагиле столбик термометра остановится на отметке +1…+6 градусов, облачная погода с прояснениями, возможен мокрый снег и гололедица.
В целом, отмечает «Областная газета», температура на неделе сохранится теплая относительно климатической нормы.