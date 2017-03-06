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Новости Нижнего Тагила

Проект творческих занятий для особенных детей стартовал в «Центре общественных инициатив» Нижнего Тагила (ФОТО)

6 марта 2017, 17:55Добавить новость
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Проект «Театральное путешествие Я», главной целью которого является социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, стартовал 4 марта в «Центре общественных инициатив» Нижнего Тагила.

О содержании и целях проекта журналисты TagilCity.ru поговорили с его автором и руководителем - Алёной Скворцовой. По её словам, в настоящее время в проекте участвуют 12 детей. С ними работают 5 специалистов. 

 

Занятия в рамках проекта начались 4 марта и продлятся примерно до июня. Целью проекта «Театральное путешествие Я» является создание для особенных детей возможностей для общения. Многие из них замкнуты в рамках своих семей. С помощью нашего проекта дети учатся управлять своим мировоззрением, эмоциями, смотреть на те или иные ситуации со стороны. Наша цель – помочь детям научиться преодолевать сложности и препятствия, которые они встречают на своём жизненном пути, -- поделилась с журналистом TagilCity.ru руководитель проекта Алёна Скворцова.

 

На первом занятии, проведённом 4 марта, каждый из детей создавал свою театрально-творческую работу. Был в ней режиссером, актером и оформителем. По словам Алёны Скворцовой, на занятии дети воплощали свои творческие образы в жизнь. Некоторые из них делали это с музыкальным сопровождением.  

 

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дети,Нижний Тагил,дети-инвалиды,инвалиды,благотворительность,социальная адаптация,Неравнодушные люди,Трегуб,сказка,театр

 

дети,Нижний Тагил,дети-инвалиды,инвалиды,благотворительность,социальная адаптация,Неравнодушные люди,Трегуб,сказка,театр

 

дети,Нижний Тагил,дети-инвалиды,инвалиды,благотворительность,социальная адаптация,Неравнодушные люди,Трегуб,сказка,театр

 

дети,Нижний Тагил,дети-инвалиды,инвалиды,благотворительность,социальная адаптация,Неравнодушные люди,Трегуб,сказка,театр

Фотографии «Центра общественных инициатив».


Организаторы рассказали журналистам, что реализация проекта была бы невозможна без поддержки номинантов на премию «Человек года» - предпринимателей Натальи и Вадима Трегуб и автономной некоммерческой организации «Неравнодушные люди».

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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