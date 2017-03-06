Уральский педагогический университет закрывает Институт физкультуры из-за аварийного состояния здания в Екатеринбурге

Будет дана оценка соблюдения законодательства об образовании в деятельности вуза при подготовке специалистов-физкультурников. Кроме того, будет выясняться, почему администрация учебного заведения не предпринимала мер по ремонту спортивного зала. А также проверено, какие средства выделялись учебному заведению на проведение ремонтных работ, и на какие цели они расходовались, -- прокомментировали ситуацию в прокуратуре Свердловской области.