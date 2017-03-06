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Новости Нижнего Тагила

Уральский педагогический университет закрывает Институт физкультуры из-за аварийного состояния здания в Екатеринбурге

6 марта 2017, 10:05Добавить новость
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В Екатеринбурге в Уральском педагогическом университете ликвидируется Институт физической культуры (ИФК). Приказ подписан накануне, однако, как пишет URA.RU, предпосылки к этому появились уже давно. Еще с мая прошлого года четыре с половиной тысячи студентов лишены возможности заниматься физкультурой. Дело в том, что учебно-спортивный комплекс, располагающийся по адресу Космонавтов 26а, находится в аварийном состоянии.
 
Для занятий физической культурой арендовались помещения, однако в ноябре ректор института отказалась оплачивать аренду.
 
Сейчас сотрудники учебного заведения написали письмо в прокуратуру, так как находятся в безвыходной ситуации, денег на ремонт спортивного комплекса нет и помещений для занятий теперь тоже нет. В связи с закрытием института многие педагоги остаются без работы.
 
Будет дана оценка соблюдения законодательства об образовании в деятельности вуза при подготовке специалистов-физкультурников. Кроме того, будет выясняться, почему администрация учебного заведения не предпринимала мер по ремонту спортивного зала. А также проверено, какие средства выделялись учебному заведению на проведение ремонтных работ, и на какие цели они расходовались, -- прокомментировали ситуацию в прокуратуре Свердловской области.
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