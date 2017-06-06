Поврежденные ураганом крыши домов в Нижнем Тагиле будут восстановлены в течение месяца

В Нижнем Тагиле полным ходом идут работы по восстановлению облика города после урагана. 6 июня глава города провел совещание, на котором был обсужден ход работ.

На совещании по ликвидации последствий ЧС был затронут вопрос по поврежденным крышам домов.





На сегодняшний момент по 26 крышам объем сильных повреждений не подтвердился. Осталось 22 с существенными повреждениями. У нас две подрядные организации для этого. На Ленина 46 уже приступили к работе. Плановый срок окончания - 30 июня. По остальным, на сегодняшний момент, произведено укрытие, -- сообщил начальник ЖКХ Егор Копысов.



Также было отмечено, что до 30 июня проведут работы на всех крышах. По адресам Ленина 57/2 и Ленина 73 работы закончатся до 1 августа. Планы сформированы по всем УК.





На сегодняшний момент уже закончено 49 кровель, 91 - до 10 июня будут закончены и 121 - до 15 июня и 70 - до 1 июля, -- отметил Егор Копысов.



Сергей Носов распорядился объединить силы УК и подрядчиков и обеспечить на время восстановительных работ укрытие домов от дождя:





Нужен комплекс мероприятий прямо сегодня, чтобы люди у нас не мокли. Необходимо обеспечить сохранность зданий и качественно выполнить работы.



