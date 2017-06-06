Руководители садовых товариществ Нижнего Тагила будут наказаны за несоблюдение правил пожарной безопасности (ФОТО)

Все меры первичной пожарной безопасности лежат на собственниках. Садовые товарищества оформлены в качестве юридических лиц с правом или без права юридического лица Поэтому ответственность ложится на их руководителей. Отдел пожарного надзора по Нижнему Тагилу разрабатывает требования, которые должны быть предъявлены к вышеозначенным товариществам.



Основные из них:

Потому что, в случае возникновения подобных ситуаций, как будут работать следственные органы и какие причины встанут, как способствующие к возникновению или прохождению масштабного ЧС с гибелью ещё не известно. На сторону безопасности обращено внимание более серьёзно. Этот вопрос обсудили на совещании и начали приводить территории садовых товариществ и кооперативов в соответствие с теми требованиями, которые предписывают все необходимые документы. Строительные и пожарные нормы серьёзно поменялись за прошедшее время, поэтому аргумент «так и было» здесь мало поможет, -- заметил заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров.