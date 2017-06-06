| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Руководители садовых товариществ Нижнего Тагила будут наказаны за несоблюдение правил пожарной безопасности (ФОТО)

6 июня 2017, 13:20Добавить новость
безопасность,Нижний Тагил,пожар,пожарные,сады,садовые участки,садовые товарищества,пожарная безопасность
В нижнем Тагиле садоводам напомнили, что ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности лежит на них самих, а также на руководителях кооператива. Отдел пожарного надзора представил требования к садовым товариществам.
Все меры первичной пожарной безопасности лежат на собственниках. Садовые товарищества оформлены в качестве юридических лиц с правом или без права юридического лица Поэтому ответственность ложится на их руководителей. Отдел пожарного надзора по Нижнему Тагилу разрабатывает требования, которые должны быть предъявлены к вышеозначенным товариществам.

Основные из них:
 
  • Наличие пожарных разрывов со стороны леса;
  • Наличие источников по водозабору;
  • Исполнение обязательств по содержанию дорог в проезжем состоянии с углами поворота для спецтехники;
  • Соответствие назначения участка технической документации на него.
 
Потому что, в случае возникновения подобных ситуаций, как будут работать следственные органы и какие причины встанут,  как способствующие к возникновению или прохождению масштабного ЧС с гибелью ещё не известно. На сторону безопасности обращено внимание более серьёзно. Этот вопрос обсудили на совещании и начали приводить территории садовых товариществ и кооперативов в соответствие с теми требованиями, которые предписывают все необходимые документы. Строительные и пожарные нормы серьёзно поменялись за прошедшее время, поэтому аргумент «так и было» здесь мало поможет, -- заметил заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров.
 

безопасность,Нижний Тагил,пожар,пожарные,сады,садовые участки,садовые товарищества,пожарная безопасность
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Штрафы до 500 000 рублей грозят нарушителям правил пожарной безопасности: 15 лиц уже задержано в Нижнем Тагиле (ФОТО) вчера, 19:30
Неисправность электропроводки телевизора стала причиной пожара в квартире 79-летней тагильчанки 25 мая, 14:15
Студенты медицинского колледжа Нижнего Тагила побывали в музее пожарной охраны (ФОТО) 25 февраля, 10:20

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 346
Подписаться на новости