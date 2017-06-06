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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов призвал руководителей предприятий оказать помощь в ликвидации последствий урагана в Нижнем Тагиле

6 июня 2017, 16:35Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,ураган,совещание,ликвидация,ЧП,помощь

6 июня Сергей Носов провел совещание, главной темой которого стала ликвидация последствий стихии. 

После урагана в Нижнем Тагиле промышленные предприятия расчистили свои территории от поваленных деревьев и мусора. Глава города обратился к руководителям заводов с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий ЧП:

Я обращаюсь к руководителям предприятий, есть большая шефская работа, которую вы ведете над школами, детскими садами и т.д. Есть острая необходимость оказать реальную рабочую помощь. Я хотел бы, чтобы мы с вами постарались эту работу сделать. Я не знаю, какая будет погода, но все-таки, впереди праздник – День России. Мы же россияне, великая нация, чтобы мы справились с этой работой все вместе до 12 июня.


Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле 03.06.2017

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