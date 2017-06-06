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Новости Нижнего Тагила

Северный посёлок Нижнего Тагила остаётся без горячей воды из-за того, что работники котельной ушли спать (ВИДЕО)

6 июня 2017, 15:05Добавить новость
администрация,Нижний Тагил,Носов,Планта,котельная,Северный,вода,горячая вода,водоснабжение
Представители «Водоканала» и компании «Планта» объяснили аварией длительное отсутствие горячей воды в посёлке Северный. Мэр обвинил ответвленных за горячее водоснабжение микрорайона в лени.

Со дня урагана до текущего момента многие жители Нижнего Тагила остаются без горячего водоснабжения.

Напомним, об отсутствии горячей воды и проблемах с электроснабжением жители посёлка рассказали журналистам TagilCity.ru 4 июня.

 

Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017


Вчера - 5 июня в 18:00, по данным Водоканала, вода поступила в котельную Северного посёлка. Однако до текущего момента не все жители микрорайона обеспечены горячей водой.

Представители предприятия, обслуживающего котельную, объяснили задержку в поставке горячей воды аварией. 

 

При заполнении трассы произошла авария, которая потребовала устранения. Потому мы стали заполнять сеть сегодня утром, -- сообщил представитель предприятия «Планта» на заседании штаба по ЧС. 


То, что жителям микрорайона, многие из которых остаются ещё и без электричества, приходится терпеть дополнительные неудобства в виде отсутствия горячей воды – вызвало гнев мэра.

 

Почему только сегодня под утро стали запускать горячую воду? Если бы на улице было +25 – ещё ничего, но сейчас люди без отопления и без горячей воды. Представляете, каково им? А вы взяли, и поспать пошли. Где это видано, чтобы на производствах во время режима ЧС, при наличии аварии, ходили поспать? -- негодовал мэр Нижнего Тагила - Сергей Носов. 


Таким образом, сегодня в посёлок Северный, кроме электроснабжения, впервые после урагана вернётся также и горячая вода.

 

Ураган 3 июня, 2017 г.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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