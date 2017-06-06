Социальная сеть «ВКонтакте» привезет на выпускной бал к самым креативным школьникам группу IOWA

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила проект #Выпускной2к17, в нем уже приняли участие более 70% российских выпускников. Теперь организаторы проекта решили объявить конкурс на самое креативное видео о выпускном. Наградой будет – концерт группы IOWA.

Школьникам, чтобы побороться за возможность пригласить к себе на выпускной группу IOWA, необходимо записать креативное видео и разместить его «ВКонтакте» с хештегом #Выпускной2к17.





За развитием проекта можно следить в официальной группе «Выпускной 2017» vk.com/v17.



