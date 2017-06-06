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Новости Нижнего Тагила

Социальная сеть «ВКонтакте» привезет на выпускной бал к самым креативным школьникам группу IOWA

6 июня 2017, 18:10Добавить новость
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила проект #Выпускной2к17, в нем уже приняли участие более 70% российских выпускников. Теперь организаторы проекта решили объявить конкурс на самое креативное видео о выпускном. Наградой будет – концерт группы IOWA.

Школьникам, чтобы побороться за возможность пригласить к себе на выпускной группу IOWA, необходимо записать креативное видео и разместить его «ВКонтакте» с хештегом #Выпускной2к17.

За развитием проекта можно следить в официальной группе «Выпускной 2017» vk.com/v17.

Выпускной — это большой праздник и одно из самых запоминающихся событий, и мы постараемся сделать этот день еще ярче! Мы лично выберем лучшее видео и выступим в школе, которую заканчивают победители. Неважно, из какого они города или региона, главное — оригинальность и креативность ребят, -- сказала солистка группы IOWA.

© TagilCity.ru
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