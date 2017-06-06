Спящий в горящем доме мужчина был спасён инспекторами ДПС в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Возгорание произошло ночью. Пожар заметили полицейские старший инспектор Данила Лаптев и два стажёра - Николай Абаренов и Кирилл Нефёдов. Они направились к горящим домам с уверенностью, что людям может потребоваться помощь.



У одного из домов полицейские услышали крики о помощи. Женщина просила спасти человека.



Сотрудники полиции проникли в дом, разбудили спящего тагильчанина и вывели его из дома. Пожар был потушен сотрудниками МЧС, пишет E1.ru.

На фото справа: слева стажёр Кирилл Никифоров, в центре стажёр Николай Абаренов и справа лейтенант Даниил Лаптев. E1.ru