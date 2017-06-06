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Новости Нижнего Тагила

Спящий в горящем доме мужчина был спасён инспекторами ДПС в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 июня 2017, 08:30Добавить новость
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Сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила спасли мужчину, который спал в горящем доме по улице Глеба Успенского.

Возгорание произошло ночью. Пожар заметили полицейские старший инспектор Данила Лаптев и два стажёра - Николай Абаренов и Кирилл Нефёдов. Они направились к горящим домам с уверенностью, что людям может потребоваться помощь.

У одного из домов полицейские услышали крики о помощи. Женщина просила спасти человека.

Сотрудники полиции проникли в дом, разбудили спящего тагильчанина и вывели его из дома. Пожар был потушен сотрудниками МЧС, пишет E1.ru.

 

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На фото справа: слева стажёр Кирилл Никифоров, в центре стажёр Николай Абаренов и справа лейтенант Даниил Лаптев. E1.ru
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