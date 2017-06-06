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Новости Нижнего Тагила

Свет вернётся в дома всех жителей Нижнего Тагила уже 6 июня - Сергей Носов (ФОТО, ВИДЕО)

6 июня 2017, 12:40Добавить новость
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Возвращение электроснабжения в полном объеме на всю городскую территорию Нижнего Тагила, включая частный сектор, потребовал от подчинённых Сергей Носов. Чиновники подтвердили, что работы должны быть завершены 6 июня до 22:00.

На заседании штаба ЧС главы районов Нижнего Тагила доложили городскому главе о ситуации с восстановлением в городе электроснабжения после урагана.

 

Пока 31 частный дом Ленинского района остаётся без электроснабжения. Их количество сокращается ежечасно, работы ведутся и будут окончены уже сегодня, -- заверил мэра глава Ленинского района – Геннадий Мальцев. 

 

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Не полностью восстановлено и электроснабжение Дзержинского района.  

 

Без электроснабжения на этот момент остаются 20 частных домов на 9-ом посёлке, а также 2 многоквартирных дома малой этажности в посёлке Северный. Работы ведутся и должны быть окончены в течение сегодняшнего дня, -- доложил мэру представитель Дзержинского района. 

 

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Самая сложная ситуация сложилась в Тагилстроевском районе. Жители частных домов Смычки и Малой Кушвы массово сообщают об отсутствии в их домах электричества после урагана. Дополнительно положение людей утяжеляет то обстоятельство, что многие из их домов – не газифицированы. А значит, люди не могут готовить пищу у себя дома.

 

Точное количество домов, остающихся на Кушве без электроснабжения, никто не говорит. Просто ведутся работы, -- сообщил в своём докладе глава Тагилстроевского района – Денис Парамонов. 

 

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Это вызвало ярость мэра. Он потребовал точно установить количество домов, остающихся без света и до 22:00 восстановить электроснабжение.

 

Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017


Это же требование, как отметил мэр, распространяется на всех глав районов. Сергей Носов заверил собравшихся на заседании штаба ЧС, что 6 июня до 22:00 электричество должно вернуться в дома всех тагильчан.
 
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Ураган 03.06.2017 г.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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