Вопрос об отмене и окончании режима ЧС в Нижнем Тагиле решится 8 июня

Решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле повлияет на составление документов по затратам на ликвидацию последствий урагана.

Сергей Носов считает важным как можно скорее решить вопрос об отмене ЧС в Нижнем Тагиле:





Соответствующие документы необходимо подготовить уже к четвергу. Тогда и определяться с дальнейшими действиями в ближайшее время.



Распоряжения по решению вопрос режима ЧС мэром даны, поэтому дальнейшие работы по восстановлению городских объектов будут производиться согласно подготовленного соответствующими службами плану.



Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017



