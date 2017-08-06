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Новости Нижнего Тагила

Патронажный врач из Екатеринбурга нанесла ребенку травму головы: начата проверка

6 августа 2017, 09:00Добавить новость
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5 августа в ряде СМИ появилась информация о том, что патронажный врач нанесла новорожденному ребёнку травму головы.

Как следует из публикаций в СМИ, во время приёма патронажным врачом на дому, новорожденная девочка ударилась головой о бортик пеленального столика. Травма произошла по вине врача, которая осуществляла неверные манипуляции с младенцем.

Мать ребёнка обратилась в больницу, где врачи диагностировали у девочки тупую травму головы и рассечение лобной области.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, на данный момент проводится доследственная проверка фактов, изложенных в СМИ. Следователи опросят патронажного врача, мать ребёнка, медиков, которые диагностировали у младенца травму.

По результатам проверки органами следствия будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

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