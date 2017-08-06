Патронажный врач из Екатеринбурга нанесла ребенку травму головы: начата проверка

Как следует из публикаций в СМИ, во время приёма патронажным врачом на дому, новорожденная девочка ударилась головой о бортик пеленального столика. Травма произошла по вине врача, которая осуществляла неверные манипуляции с младенцем.



Мать ребёнка обратилась в больницу, где врачи диагностировали у девочки тупую травму головы и рассечение лобной области.



Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, на данный момент проводится доследственная проверка фактов, изложенных в СМИ. Следователи опросят патронажного врача, мать ребёнка, медиков, которые диагностировали у младенца травму.



По результатам проверки органами следствия будет вынесено соответствующее процессуальное решение.