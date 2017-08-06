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Новости Нижнего Тагила

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования ребенка патронажным врачом в Екатеринбурге

6 августа 2017, 12:30Добавить новость
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Следователями Кировского района Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, несоответствующих требованиям безопасности потребителя».

В Екатеринбурге патронажный врач травмировала ребенка во время домашнего осмотра. Малыш получил травму головы. Была начата проверка.

Результаты проверки подтвердили факт ЧП и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

В ходе расследования будут установлены условия, при которых нанесена травма, опрошены свидетели, ребенку будет назначена медицинская экспертиза. 

 
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