Уголовное дело возбуждено по факту травмирования ребенка патронажным врачом в Екатеринбурге

Следователями Кировского района Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, несоответствующих требованиям безопасности потребителя».
В Екатеринбурге патронажный врач травмировала ребенка во время домашнего осмотра. Малыш получил травму головы. Была начата проверка.
Результаты проверки подтвердили факт ЧП и стали основанием для возбуждения уголовного дела.
В ходе расследования будут установлены условия, при которых нанесена травма, опрошены свидетели, ребенку будет назначена медицинская экспертиза.