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Новости Нижнего Тагила

Журналист из Алапаевска был избит в результате нападения неизвестных (ФОТО)

6 августа 2017, 11:30Добавить новость
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На журналиста «Вести-Алапаевский район» совершено нападение. Его избили двое неизвестных.

Нападение произошло 28 июля. Журналист телередакции «Вести-Алапаевский район» шёл по улице Фрунзе, когда к нему подошли двое мужчин. Они избили журналиста и скрылись с места преступления. Пострадавший сумел рассмотреть тех, кто избил его.

Один нападавший, предположительно, кавказской национальности, возрастом от 25 до 30 лет. Был одет в серый спортивный костюм на молнии, узкие туфли тёмного цвета. На голову была надета серая кепка.

Второй нападавший выглядел на 25-30 лет, был одет в чёрный спортивный костюм «Reebok», узкие тёмные туфли с белыми носками. Так же, как и первый нападавший, разговаривал с акцентом.

Полиция составила фотороботы преступников, на данный момент проводятся следственные мероприятия по факту нападения, передаёт «Наша газета».

 

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Фото: Наша газета

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