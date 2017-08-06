Журналист из Алапаевска был избит в результате нападения неизвестных (ФОТО)

Нападение произошло 28 июля. Журналист телередакции «Вести-Алапаевский район» шёл по улице Фрунзе, когда к нему подошли двое мужчин. Они избили журналиста и скрылись с места преступления. Пострадавший сумел рассмотреть тех, кто избил его.



Один нападавший, предположительно, кавказской национальности, возрастом от 25 до 30 лет. Был одет в серый спортивный костюм на молнии, узкие туфли тёмного цвета. На голову была надета серая кепка.



Второй нападавший выглядел на 25-30 лет, был одет в чёрный спортивный костюм «Reebok», узкие тёмные туфли с белыми носками. Так же, как и первый нападавший, разговаривал с акцентом.



Полиция составила фотороботы преступников, на данный момент проводятся следственные мероприятия по факту нападения, передаёт «Наша газета».

Фото: Наша газета