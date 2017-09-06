Уголовная ответственность ждет двоих тагильчан за оскорбление полицейских

52-летняя жительница Вагонки и 37-летний мужчина с Тагилстроя предстанут перед судом за оскорбление сотрудников правопорядка. 5 сентября в двух районах Нижнего Тагила горожане нарушили статью 319 Уголовного кодекса России.



Жительница Вагонки и два её товарища, находясь в состоянии опьянения, сидели на лавочке возле дома по адресу Тельмана,13. Заходившие в подъезд сотрудники полиции сделали им замечание и порекомендовали расходиться по домам. Чуть позже с компанией начали конфликтовать жительницы дома, требуя уйти из двора. Ссора была замечена тем же нарядом ППС, и вновь поступило требование разойтись. 52-летняя женщина начала вести себя агрессивно и выражаться матом. В результате её доставили в отделение полиции, где составили протокол об административном правонарушении за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.



Второй случай произошёл на улице Красных зорь. Сотрудники полиции осуществляли проверку квартиры, в которой, по предварительной информации, находился виновный в грабеже. На стук в дверь никто не открыл, а в это время с балкона квартиры 37-летний мужчина начал нецензурно выражаться в адрес одного из полицейских, за что тоже был доставлен в отделение полиции.



Как передаёт пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское» по обоим фактам оскорбления сотрудников полиции собраны материалы уголовного дела. Они направлены в следственные органы, где было принято решение о возбуждении уголовного дела.