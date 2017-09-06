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Автомобильный Нижний Тагил

Хулиганы пытались ослепить лазером пилотов самолета в екатеринбургском аэропорту

6 сентября 2017, 20:45Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,проверка,транспорт,Аэропорт «Кольцово»,хулиганство,самолет

При посадке самолета в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга неизвестные пытались ослепить пилотов лазером.

Ночью с 5 на 6 сентября пилотов пассажирского самолета в аэропорту Кольцово неизвестные пытались ослепить лазером. Самолет авиакомпании «Ямал» совершал рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург.

При посадке пилоты заметили луч лазера в 30 км от аэропорта, направленный в их сторону.

 

Посадку удалось завершить, никто из пассажиров не пострадал. По факту хулиганства проводится проверка, ведется поиск подозреваемых. По предварительным данным, луч лазера был направлен со стороны микрорайона Химмаш, пишет Комсомольская Правда.

 
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