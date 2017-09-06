«Командовать парадом здесь буду я!»: врач в наркодиспансере в Нижнем Тагиле провела пациента без очереди (ВИДЕО)

Скандал произошел в наркологическом диспансере на ул. Вязовская, 12 в Нижнем Тагиле. Несмотря на большую очередь, врач провела в кабинет только что подошедшего молодого человека. Тем самым она вызвала волну возмущения у стоявших не один час в очереди людей.
Часто в диспансер обращаются люди за получением заключения при поступлении на работу или получении водительского удостоверения. Как утверждает посетитель наркологического диспансера, 5 сентября была огромная очередь на прием. Некоторые посетители ожидали приема уже несколько часов. Поэтому, все возмутились, когда увидели, что молодого человека ведут в кабинет без очереди.
Получал справку для работы. Очередь с самого утра огромная. Подходит парень к гардеробщице, говорит ей «привет». Постояли, поговорили, она ему говорит: «пойдем» и проводит его к кабинету врача. Люди все возмутились. Кто-то с 8 утра там стоял. Естественно, ему сказали, что не пустят, -- рассказал очевидец происшедшего.
Редакции TagilCity.ru участники конфликта рассказали, что молодой человек пытался пройти в кабинет. Мужчина, очередь которого подходила в этот момент, решил пресечь его попытку.
Мужчина не пустил парня. Тут из кабинета выходит врач и говорит: «Слушайте, командовать парадом здесь буду я! Заводите человека». И парень пошел в кабинет. Я попросил прокомментировать ситуацию. Мне не ответили. Я спросил, где можно найти главврача. Мне пояснили, что его нет на месте. Почему я должен стоять в очереди и тратить свое время, когда каждый пятый «свой» и идет вне конкурса? Почему нельзя было по-человечески пояснить ситуацию, а разговаривать с людьми так, как будто мы виноваты, что к ним пришли, -- продолжил рассказ автор видео Александр.
Для прояснения ситуации ожидавшие своей очереди решили обратиться к главврачу диспансера. Но на месте его не оказалось, главный врач был на выезде.
Я теряю свое время, когда вынужден пропускать в кабинет идущих по знакомству. Очередь огромная, ситуация и так накалена. Ну почему всё так у нас в больницах? – задал вопрос тагильчанин.
Главврач наркологического диспансера Алексей Сухотский пояснил редакции TagilCity.ru, что разберется в произошедшем.
В этот момент я находился на «25 квартале», в нашем основном административном здании. Не разобравшись досконально судить о чем-либо трудно. На сегодняшний день врачебных кадров, как и во всем здравоохранении, в нашей больнице не хватает. Тем не менее, мы пытаемся в день обращения удовлетворить людей и выдать им желаемые справки, если нет противопоказаний. Доктор не только выдает справки, а еще и ведет прием пациентов, которые нуждаются. В том числе и по предварительной записи. Вполне возможны такие случаи. Прием ведется в порядке живой очереди. Вне очереди у нас обслуживаются призывники. Нужно относится к этому с пониманием. Но здесь, видимо, это было как-то очень эмоционально. Разберемся в ситуации, если там есть вина сотрудника, я готов принести извинения от лица учреждения данному гражданину, -- прокомментировал случай в диспансере главврач.