«Командовать парадом здесь буду я!»: врач в наркодиспансере в Нижнем Тагиле провела пациента без очереди (ВИДЕО)

Скандал произошел в наркологическом диспансере на ул. Вязовская, 12 в Нижнем Тагиле. Несмотря на большую очередь, врач провела в кабинет только что подошедшего молодого человека. Тем самым она вызвала волну возмущения у стоявших не один час в очереди людей.

Часто в диспансер обращаются люди за получением заключения при поступлении на работу или получении водительского удостоверения. Как утверждает посетитель наркологического диспансера, 5 сентября была огромная очередь на прием. Некоторые посетители ожидали приема уже несколько часов. Поэтому, все возмутились, когда увидели, что молодого человека ведут в кабинет без очереди.

Получал справку для работы. Очередь с самого утра огромная. Подходит парень к гардеробщице, говорит ей «привет». Постояли, поговорили, она ему говорит: «пойдем» и проводит его к кабинету врача. Люди все возмутились. Кто-то с 8 утра там стоял. Естественно, ему сказали, что не пустят, -- рассказал очевидец происшедшего.

Редакции TagilCity.ru участники конфликта рассказали, что молодой человек пытался пройти в кабинет. Мужчина, очередь которого подходила в этот момент, решил пресечь его попытку.

Мужчина не пустил парня. Тут из кабинета выходит врач и говорит: «Слушайте, командовать парадом здесь буду я! Заводите человека». И парень пошел в кабинет. Я попросил прокомментировать ситуацию. Мне не ответили. Я спросил, где можно найти главврача. Мне пояснили, что его нет на месте. Почему я должен стоять в очереди и тратить свое время, когда каждый пятый «свой» и идет вне конкурса? Почему нельзя было по-человечески пояснить ситуацию, а разговаривать с людьми так, как будто мы виноваты, что к ним пришли, -- продолжил рассказ автор видео Александр.



Для прояснения ситуации ожидавшие своей очереди решили обратиться к главврачу диспансера. Но на месте его не оказалось, главный врач был на выезде.

Я теряю свое время, когда вынужден пропускать в кабинет идущих по знакомству. Очередь огромная, ситуация и так накалена. Ну почему всё так у нас в больницах? – задал вопрос тагильчанин.

Главврач наркологического диспансера Алексей Сухотский пояснил редакции TagilCity.ru, что разберется в произошедшем.