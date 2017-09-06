Управляющая компания в Екатеринбурге лишилась оргтехники за долг в 20 млн рублей

В Екатеринбурге судебные приставы изъяли оргтехнику у управляющей компании «Зеленый город». УК задолжала поставщикам горячей воды и тепла больше 20 млн рублей.

Долги у обслуживающей организации накапливались с октября 2013 года. До этого с УК уже взыскали 4,8 миллиона рублей. Сейчас у судебных приставов имеются исполнительные листы на 15 млн рублей, а в скором времени появятся еще 3 листа на 4,8 млн.

В настоящий момент «Зеленый город» проходит процедуру банкротства. Иск в суд был подан МУП «Водоканал» в мае. Тогда УК задолжала организации более 2,4 млн рублей, пишет «Уралинформбюро».