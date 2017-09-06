Ограждений, освещения и пешеходных мостиков нет на месте ремонта Уральского проспекта в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На участке строящейся дороги на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле строители не предусмотрели ограждения и освещение. Жители окрестных домов добираются до подъездов по проезжей части кольцевой дороги из-за отсутствия временных пешеходных мостиков.

Участок стройки начинается от кольцевой дороги и уходит вглубь к Муринским прудам. Рядом со стройкой пролегает кольцевая дорога, стоят жилые дома и расположена парковка перед магазином. Границы котлована не оснащены защитными бордюрами.

Путь от магазина до домов напротив люди совершают по проезжей части кольцевой дороги.

По словам жителей, недавно строители поставили 3 заграждающих блока, но они то лежат и их не видно, то стоят в стороне.

Город строится и это радует. Но почему все как-то с нарушениями происходит, когда доходит до исполнителя? Живу в доме напротив стройки по Уральскому проспекту. Периодически наблюдаю за ходом работ. Заграждения то есть, то нет. То поставят где-то сбоку, то они лежат. 3 штуки - мало для таких масштабов. В темное время суток нет подсветки по краю стройки. А согласно СНиП (строительные нормы и правила, прим. редакции) - все это должно быть, -- поделился наблюдениями житель ГГМ.

Сигнальное освещение или светоотражающие обозначения границ траншеи не работают в ночное время суток.

С учетом того, что темнеет сейчас рано, а, с приходом осени, будет еще раньше, надо бы обозначить подсветкой границы стройки. Особенно там, где есть глубокие выработки. Мостики для пешеходов тоже было бы не лишним установить. Подрядчик стройки не беспокоится о безопасности, видимо, -- высказал свое мнение житель дома № 79 по Уральскому проспекту.

Жители отсеченного жилого квартала жалуются на отсутствие временных пешеходных проходов.

В моем понимании, любая стройка подобного типа, которая отсекает жилые районы, должна предусматривать временные пешеходные проходы. Этого нет, поэтому люди ползут по проезжей части. Пешеходам, жителям домов 79, 81, 83, 89 по Уральскому проспекту, негде ходить. Идут по проезжей части, чтобы не идти по глиномесу, -- рассказал житель дома № 81.

Техника и фургоны рабочих стоят в стороне. Работы на участке ведутся подрядной организацией ООО «Уралстроймонтаж», которая ведет реконструкцию улицы Космонавтов. Рабочие на месте не смогли дать редакции TagilCity.ru пояснения по отсутствию ограждения и пешеходных мостиков. Но с тем, что это небезопасно, согласились.

Напомним, что ход работы по реконструкции улицы Космонавтов сейчас под постоянным контролем Главы города Сергея Носова после установки он-лайн камер.