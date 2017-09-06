Обвиняемому в поджоге кинотеатра в Екатеринбурге грозит до 5 лет тюрьмы

39-летний житель Ирбита, совершивший поджог автомобиля у кинотеатра в Екатеринбурге, может сесть в колонию на 5 лет.

Напомним, что 4 сентября, находясь за рулем УАЗа, подозреваемый врезался во входную группу здания кинотеатра. Вскоре, он вышел из авто и поджег его, после чего скрылся.

Прибывшие на место ЧП пожарные потушили пламя. В этот же день, следователи задержали преступника в больнице. В медучреждение он обратился в связи с тем, что получил ожоги во время своего преступления.

По решению суда житель Ирбита взят под стражу сроком на 2 месяца. В это же время следователи собирают доказательства и выясняют истинные причины и мотивы преступления. Учитывая то, что подозреваемый находился на учете у психиатра, будет проведена психиатрическая экспертиза в его отношении.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Умышленное повреждение имущества посредством поджога». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается, сообщает Следственный комитет РФ по Свердловской области.