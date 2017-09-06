| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Полиция Нижнего Тагила гарантирует вознаграждение за помощь в поимке преступников (ФОТО)

6 сентября 2017, 08:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,полиция,помощь,происшествие,розыск,Россия,Свердловская область,уголовное дело,преступники,федеральный розыск
Полиция Нижнего Тагила обращается к горожанам с просьбой в установлении местоположения лиц, подозреваемых в совершении тяжкого преступления.

Это Суслов Сергей Иванович (25.19.1972) и Савашинский Игорь Викторович (26.03.1972). О деталях уголовного дела подробной информации нет.

За сведения о подозреваемых гарантируют вознаграждение, передает пресс-служба МВД.

Граждан, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых мужчин, просьба сообщить по телефонам МУ МВД России «Нижнетагильское»:  (3435)97-61-02 – группа розыска, (3435)97-60-02 – дежурная часть.

 

город,Нижний Тагил,полиция,помощь,происшествие,розыск,Россия,Свердловская область,уголовное дело,преступники,федеральный розыскгород,Нижний Тагил,полиция,помощь,происшествие,розыск,Россия,Свердловская область,уголовное дело,преступники,федеральный розыск
Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

26-летний тагильчанин разыскивается по подозрению в разбойном нападении на девушку (ФОТО)
сегодня, 06:30
0 0
Тагильчанин Александр Чумарин в день пропажи уехал на маршрутном такси: разыскиваются свидетели
3 августа, 13:30
20 2
1
Бывший муж тагильчанки Дарьи Зембицкой рассказал об ее убийстве
31 августа, 09:00
4 21
8

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 478
Подписаться на новости