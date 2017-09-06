Полиция Нижнего Тагила гарантирует вознаграждение за помощь в поимке преступников (ФОТО)

Это Суслов Сергей Иванович (25.19.1972) и Савашинский Игорь Викторович (26.03.1972). О деталях уголовного дела подробной информации нет.



За сведения о подозреваемых гарантируют вознаграждение, передает пресс-служба МВД.





Граждан, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых мужчин, просьба сообщить по телефонам МУ МВД России «Нижнетагильское»: (3435)97-61-02 – группа розыска, (3435)97-60-02 – дежурная часть.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле