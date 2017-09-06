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Новости Нижнего Тагила

Предприниматель из Краснотурьинска выплатит 100 000 рублей за задержку зарплаты

6 сентября 2017, 16:35Добавить новость
Краснотурьинск,долг,зарплата,суд,прокуратура,возмещение,предприятие,Директор

В Краснотурьинске прошел суд по уголовному делу в связи с невыплатой заработной платы сотруднику предприятия.

В период с 10 сентября по 25 ноября 2015 года директор ООО «Вектор» не выплатил одному из рабочих организации зарплату больше чем за два месяца. Сами деньги пошли на производственные и не производственные нужны, никак не связанные с оплатой труда.

 

Глава предприятия свою вину признал и выплатил всю задолженность по зарплате работнику организации. В свою очередь суд назначил директору ООО «Вектор» выплатить штраф в 100 тыс. рублей, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

 

 
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