Предприниматель из Краснотурьинска выплатит 100 000 рублей за задержку зарплаты

В Краснотурьинске прошел суд по уголовному делу в связи с невыплатой заработной платы сотруднику предприятия.

В период с 10 сентября по 25 ноября 2015 года директор ООО «Вектор» не выплатил одному из рабочих организации зарплату больше чем за два месяца. Сами деньги пошли на производственные и не производственные нужны, никак не связанные с оплатой труда.

Глава предприятия свою вину признал и выплатил всю задолженность по зарплате работнику организации. В свою очередь суд назначил директору ООО «Вектор» выплатить штраф в 100 тыс. рублей, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.