Ремонт двора в Нижнем Тагиле начат после переговоров жильцов разных домов (ФОТО)

Проблемы, с которыми столкнулись жильцы двора домов №29 и №31 на ул. Черных, не уникальны для Нижнего Тагила. Жильцы были недовольны состоянием внутриквартального проезда, благоустройством двора и малым количеством парковочных мест.



Жители двора не стали конфликтовать друг с другом, а пошли конструктивным путём - рассказали о своих проблемах и видении их решения во время дворовой встречи с представителями городских властей.

Во время дворовой встречи жители обратились с проблемой внутриквартального проезда между их домами и больницей. Мы связались с управляющими компаниями, обслуживающими дома - «Ермак» и «Управление». Было организовано общее собрание с участием жильцов домов и представителей УК. После совместно принятого решения о благоустройстве территории были начаты работы по ремонту внутриквартального проезда, -- рассказал журналистам TagilCity.ru советник главы города по развитию малого и среднего предпринимательства Вячеслав Малых.



В настоящее время во дворе ведутся работы первой очереди - расширена территория будущих парковок, готовится основание для укладки нового покрытия внутриквартального проезда.

Фото: двор домов №29 и №31 на ул. Черных.



Благоустроительные работы второй очереди во дворе запланированы на 2018 год.