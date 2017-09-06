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Новости Нижнего Тагила

Ремонт двора в Нижнем Тагиле начат после переговоров жильцов разных домов (ФОТО)

6 сентября 2017, 18:10Добавить новость
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Работы по ремонту дороги и благоустройству начались на Вые во дворе домов №29 и №31 на ул. Черных в Нижнем Тагиле.

Проблемы, с которыми столкнулись жильцы двора домов №29 и №31 на ул. Черных, не уникальны для Нижнего Тагила. Жильцы были недовольны состоянием внутриквартального проезда, благоустройством двора и малым количеством парковочных мест.

Жители двора не стали конфликтовать друг с другом, а пошли конструктивным путём - рассказали о своих проблемах и видении их решения во время дворовой встречи с представителями городских властей. 

 

Во время дворовой встречи жители обратились с проблемой внутриквартального проезда между их домами и больницей. Мы связались с управляющими компаниями, обслуживающими дома - «Ермак» и «Управление». Было организовано общее собрание с участием жильцов домов и представителей УК. После совместно принятого решения о благоустройстве территории были начаты работы по ремонту внутриквартального проезда, -- рассказал журналистам TagilCity.ru советник главы города по развитию малого и среднего предпринимательства Вячеслав Малых.


В настоящее время во дворе ведутся работы первой очереди - расширена территория будущих парковок, готовится основание для укладки нового покрытия внутриквартального проезда.

 

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Фото: двор домов №29 и №31 на ул. Черных.


Благоустроительные работы второй очереди во дворе запланированы на 2018 год. 

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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