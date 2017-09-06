Жильцы дома в Екатеринбурге объявили войну кафе вьетнамской кухни

Жители дома в Екатеринбурге уже несколько месяцев воюют с кафе вьетнамской кухни, которое находится на первом этаже их многоэтажки.

Людям не нравится запах, который идет из помещения. Недовольные обратились к Евгению Ройзману. Тот, в свою очередь, обещал разобраться с проблемой, но отметил, что закрывать кафе не правильно, там питаются студенты.





Жильцы дома настроены агрессивно и решительно. На компромисс они идти не хотят, хотя владелец заведения общепита планировал установить вытяжки, что минимизирует неприятные запахи.





Как пишет Е1, сейчас владельцы кафе ищут новое помещение.