Житель Каменска-Уральского избил друга топором и похитил еду у его кота

С заявлением о случившемся обратился местный житель, пострадавший от действий злоумышленника. Следователи установили обстоятельства преступления.



Происходило застолье, однако в какой-то момент, в ходе разговора по душам, возник конфликт. Оппонент, скрывшись от обиды в другой комнате, нашёл в помещении топор и вооружился предметом. Он начал избивать собутыльника обухом, а затем забрал из кармана жертвы сотовый телефон и продукты из холодильника - рыбу для кота и подсолнечное масло.



У пострадавшего был диагностирован перелом левой руки и многочисленные повреждения на теле.



Подозреваемого мужчину установили «по горячим следам» и доставили в отдел полиции. Похищенные продукты были возвращены прежнему владельцу и его коту.



Обвиняемый – ранее судимый 32-летний местный житель, более года назад освободившийся из тюрьмы. Он признал вину и принёс извинения товарищу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за разбой.