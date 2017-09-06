Житель Каменска-Уральского избил друга топором и похитил еду у его кота

С заявлением о случившемся обратился местный житель, пострадавший от действий злоумышленника. Следователи установили обстоятельства преступления.
Происходило застолье, однако в какой-то момент, в ходе разговора по душам, возник конфликт. Оппонент, скрывшись от обиды в другой комнате, нашёл в помещении топор и вооружился предметом. Он начал избивать собутыльника обухом, а затем забрал из кармана жертвы сотовый телефон и продукты из холодильника - рыбу для кота и подсолнечное масло.
У пострадавшего был диагностирован перелом левой руки и многочисленные повреждения на теле.
Подозреваемого мужчину установили «по горячим следам» и доставили в отдел полиции. Похищенные продукты были возвращены прежнему владельцу и его коту.
Обвиняемый – ранее судимый 32-летний местный житель, более года назад освободившийся из тюрьмы. Он признал вину и принёс извинения товарищу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за разбой.
Житель Каменска-Уральского избил друга топором и похитил еду у его кота6 сентября 2017, 07:30Добавить новость
С заявлением о случившемся обратился местный житель, пострадавший от действий злоумышленника. Следователи установили обстоятельства преступления.
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