263 мигранта прописала в своей комнате жительница Екатеринбурга

В суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая, преследуя цель финансово обогатиться, зарегистрировала в своем жилище 263 мигранта.
Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до трех лет, именно такое наказание предусматривает ст.322.3 УК РФ, пишет Е1.
По версии органа дознания, Марина Мирсаитова в период с сентября по декабрь 2016 года осуществила фиктивную постановку на учёт 263 иностранных граждан по месту своего жительства в комнате, имеющей жилую площадь 15 квадратных метров. Иностранцы заплатили Мирсаитовой за фиктивную постановку на учёт 500 рублей каждый, -- сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.