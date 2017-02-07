263 мигранта прописала в своей комнате жительница Екатеринбурга

В суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая, преследуя цель финансово обогатиться, зарегистрировала в своем жилище 263 мигранта.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до трех лет, именно такое наказание предусматривает ст.322.3 УК РФ, пишет Е1.



