Долги за энергоресурсы будут взыскиваться с должников Свердловской области с зарплатных карт

В Свердловской области начинает действовать простой и быстрый способ взыскания задолженности населения по коммунальным платежам за пользование энергоресурсами, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

27 декабря 2016 года Верховный суд России принял постановление, согласно которому очевидные долги перед УК за пользование энергоресурсами будут взыскиваться принудительно по судебному приказу мирового судьи.





Процедура эта очень проста и эффективна. УК направляет в суд соответствующие документы о задолженности гражданина, ему направляется извещение о необходимости уплаты долга. Если пользователь энергоресурсами продолжает не платить долг, мировой судья без присутствия взыскателя и должника принимает решение о принудительном взыскании денежной суммы с зарплатной карты или с другого банковского счета неплательщика.





В таком случае у гражданина есть только 10 дней, чтобы оспорить решение. При этом предупреждение о принятии решения о взыскании гражданину приходит по почте, а вычеты начнутся после принятия судебного приказа.