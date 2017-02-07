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Новости Нижнего Тагила

Дом с двумя жилыми квартирами частично обрушился в Ирбите

7 февраля 2017, 08:30Добавить новость
администрация,город,Россия,Свердловская область,строительство,Ирбит,обрушение
В Ирбите произошло обрушение жилого дома. В здании на пять квартир - жилых только две.

Обрушилась часть стены и потолочные перекрытие на территории 20 кв.м. Данных о пострадавших нет.

По одной из версий, обрушение произошло из-за большой снеговой нагрузки. Дом был оцеплен, поскольку есть риск дальнейших разрушений, передает Валерий Горелых, начальник пресс-службы МВД региона.

Добавим, что дому больше ста лет. Является ли он памятником архитектуры, пока неизвестно. Здание находится на балансе администрации Ирбита. Это уже третий инцидент с обрушением в городе.

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