Дом с двумя жилыми квартирами частично обрушился в Ирбите

Обрушилась часть стены и потолочные перекрытие на территории 20 кв.м. Данных о пострадавших нет.





По одной из версий, обрушение произошло из-за большой снеговой нагрузки. Дом был оцеплен, поскольку есть риск дальнейших разрушений, передает Валерий Горелых, начальник пресс-службы МВД региона.



Добавим, что дому больше ста лет. Является ли он памятником архитектуры, пока неизвестно. Здание находится на балансе администрации Ирбита. Это уже третий инцидент с обрушением в городе.