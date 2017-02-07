Осужденной Евгении Чудновец запретили длительное свидание с мужем в колонии Нижнего Тагила

Напомним, воспитательница из Курганской области Евгения Чудновец осуждена на 6 месяцев за репост издевательств над мальчиком в оздоровительном лагере. Ребенок был обнажен.

Евгения Чудновец обратилась к администрации колонии с просьбой о предоставлении ей длительного свидания с гражданским мужем Андреем Мясниковым.



Сначала руководство колонии разрешило свидание при наличии справки от участкового о том, что супруги проживали вместе, а позже отказали, объяснив осужденной, что не могут удовлетворить просьбу, потому что нет регистрации брака.





Администрация предложила женщина кратковременное свидание. В ближайшие дни супруг должен приехать в колонию к Евгении, сообщает РИА URA.RU.