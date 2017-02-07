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Новости Нижнего Тагила

Осужденной Евгении Чудновец запретили длительное свидание с мужем в колонии Нижнего Тагила

7 февраля 2017, 13:30Добавить новость
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Напомним, воспитательница из Курганской области Евгения Чудновец осуждена на 6 месяцев за репост издевательств над мальчиком в оздоровительном лагере. Ребенок был обнажен. 

Евгения Чудновец обратилась к администрации колонии с просьбой о предоставлении ей длительного свидания с гражданским мужем Андреем Мясниковым.

Сначала руководство колонии разрешило свидание при наличии справки от участкового о том, что супруги проживали вместе, а позже отказали, объяснив осужденной, что не могут удовлетворить просьбу, потому что нет регистрации брака.

Администрация предложила женщина кратковременное свидание. В ближайшие дни супруг должен приехать в колонию к Евгении, сообщает РИА URA.RU

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