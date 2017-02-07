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Новости Нижнего Тагила

Зоозащитники Нижнего Тагила подозревают фирму по отлову безнадзорных животных в убийстве найденных под Екатеринбургом собак (ВИДЕО)

7 февраля 2017, 18:25Добавить новость
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Недавно широкий резонанс получил факт нахождения трупов собак неподалёку от одной из автомобильных трасс Свердловской области. Зоозащитники подозревают, что это результат деятельности фирмы по отлову безнадзорных животных, работающей в 17 муниципалитетах области, в том числе и в Нижнем Тагиле.

Осенью 2016 года контракт на отлов безнадзорных животных в Нижнем Тагиле в очередной раз был заключен со скандально известной фирмой «Универсалремонт» из Артёмовска. Управляющая нижнетагильского приюта для животных «Четыре с хвостиком» Алёна Казакова поделилась c редакцией портала TagilCity.ru своими подозрениями относительно этой фирмы:

 

Компания работает по всей области, имеет 17 муниципальных контрактов и только две автомашины. Работы у них много. Утилизация должна происходить под контролем государственных ветеринарных служб, но этим никто не занимается.

 

Мы уже ловили их с мертвыми собаками в машинах. Я думаю, им было лень возить их в Артёмовский на утилизацию, поэтому они их скидывают в лесу. Зачем тратить деньги на утилизацию? Вполне возможно, что в лесах есть не одно такое кладбище животных, -- рассказала она журналисту.

 

По мнению управляющей приюта, найденные собаки были отравлены аделином. Этот препарат для умерщвления сельскохозяйственных животных, но он не разрешен для применения по отношению к собакам:

 

По той картине, которую я вижу — вытянутые лапы, шеи — я думаю, что собаки погибли от аделина. Вскрытие наверняка это докажет.


Схожего мнения придерживается и руководитель екатеринбургского благотворительного фонда «ЗООзащита» Анна Вайман.

 

Видео «Телеканал 360°»

 

Правоохранительные органы проверят, действительно ли к убийству собак имеет отношение фирма «Универсалремонт». Напомним, виновникам убийства собак грозит до двух лет тюрьмы.

 

Между тем в Нижнем Тагиле на сайте администрации жители жалуются на стаи собак практически во всех районах города. Портал TagilCity.ru уже писал о стае на пустыре у школы №80, о собачьих «разборках» на ВМЗ и о том, как защитить себя от стаи бродячих собак.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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