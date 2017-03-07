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Новости Нижнего Тагила

Автомобилисты поздравили дам с Международным женским днем флешмобом в Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)

7 марта 2017, 12:35Добавить новость
ГИБДД,Свердловская область,Ревда,Международный женский день,автомобилисты,акция,праздник,поздравление
Автомобильный флешмоб, посвященный 8 Марта, устроили жители Ревды, сообщает «Областная газета». Автомобилисты Ревды создали поздравительную открытку к Международному женскому дню. Общественники движения «Взаимопомощь на дорогах» выстроились на парковке возле гипермаркета в виде надписи «С 8 Марта». 

Им помогли инспекторы ГИБДД: они перекрыли дорогу, чтобы участникам акции никто не помешал. 44 автомобиля зажгли фары и сфотографировали получившуюся инсталляцию с помощью квадрокоптера.
Видео: revda-novosti.ru
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